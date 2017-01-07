المصري يطلب ضم حارس الأهلي

المصري يطلب استعارة مسعد عوض

تلقى مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا للانضمام إلى فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يحظى عوض بثقة حسام البدري المدير الفي للأهلي حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق الأحمر هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في ترتيب حراس الفريق الأول خلف كلا من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

وأحضر أمير المراكي وكيل اللاعب عرضا من النادي المصري والذي أبدى اهتمامه بضم الحارس لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك على سبيل الإعارة حتى مهاية الموسم.

ولم يرد الأهلي على العرض الذي أحضره وكيل اللاعب حيث أجل الرد فيه سواء بالموافقة أو الرفض وإنما تشير المؤشرات إلى رفض الأهلي لهذا العرض.