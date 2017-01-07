الأهلي يعود للتدريبات في وجود 11 لاعباً فقط

أيوب يقود مران الأهلي الأول عقب الراحة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أداء التدريبات مرة أخرى عصر اليوم وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب نهاية مباريات الدور الأول.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد منح اللاعبين راحة أسبوعا عقب فوزهم على الزمالك في الجولة السابعة عشر والأخيرة من مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد أحمد أيوب المدرب العام تدريبات الفريق الأحمر التي شهدت تواجد 11 لاعبا فيط وهم محمد الشناوي ومسعد عوض وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاني وحسين السيد وميدو جابر وصبري رحيل وعمرو السولية ومحمد حمدي زكي وعماد متعب وصالح جمعة.