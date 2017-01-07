ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد يعبر لدو الـ32 من كأس انجتلترا برباعية في ريدينج

تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما نجح في تخطي عقبة ضيفه ريدينج أربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” في إطار مباريات دور الـ64 من البطولة.

بداية المباراة كانت قوية من جانب رجال المدرب جوزيه مورينيو حيث تمكن واين روني من افتتاح النتيجة مبكرا محرا الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 7 ، وأصاف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 15 لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر يونايتد تعزيز تقدمه بهدف ثالث ونجح في ذلك عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 75 ، واختتم نفس اللاعب أهداف مانشستر يونايتد محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز صعد مانشستر يونايتد لدور الـ32 من البطولة بينما ودع ريدينج البطولة من الباب الكبير.