ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يمطر شباك غرناطة بخماسية نظيفة

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه غرناطة بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي والمؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بتقدم الفريق الملكي بأربعة أهداف نظيفة عن طريق إيسكو في الدقيقتين 12، 31 وكريم بنزيمة في الدقيقة 21 وكريستيانو رونالدو 27.

وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الخامس للفريق الملكي في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 منفردا بصدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 9 في المركز الثاسع عشر وقبل الأخير.

ونجح الفرنسي زين الدين زيدان في الوصول للمباراة الـ28 على التوالي دون أن يتعرض فريقه للهزيمة.