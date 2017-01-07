الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته في ميركاتو الشتاء

محمود وحيد على أعتاب الانضمام للزمالك

اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما بات قريبا من التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة محمود وحيد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي لتدعيم الناحية اليسرى للفريق بالتعاقد مع لاعب مميز لتعويض غياب علي فتحي المصاب وليكون بديل جيد لمحمد ناصف.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه وافق على الانضمام للزمالك وليس لديه مانع في ارتداء القميص الأبيض مشيرا إلى أن أي لاعب يتمنى تمثيل القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر بان اللاعب أكد بأن الأمر في يد مجلس إدارة مصر المقاصة لأنه مرتبط بعقد معهم ولا يمكن الرحيل إلا من خلال النادي.