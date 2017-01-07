الإمارات تحتضن معسكر الأهلي خلال توقف الدوري

الأهلي يستقر على إقامة معسكر الفريق في الإمارات

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على أقامة معسكر الفريق خلال توقف الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الجهاز الفني للأهلي يفكر في إقامة المعسكر في السعودية والإمارات إلا أن استقر على إقامته بالإمارت.

وفي تصريح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد فيه على أن الجهاز الفني بقيادو البدري استقر على إاقمة المعسكر خلال توقف الدوري في دولة الإمارات بدل من إقامته على مرحلتين في السعودية والإمارات.

وأضاف عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني سيحدد موعد السفر إلى دبي والتي من المقرر أن تكون أحد أيام 26 أ 27 أو 28 يناير الجاري.

وأوضح عبد الحفيظ بأن الفريق سيقيم معسكره في دبي حتى يوم الثامن من فبراير ليتوجه بعده إلى مدينة أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري والذي سيقام في العاشر من فبراير.