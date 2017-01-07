عبد الحفيظ يكشف عن موعد أجاي إلى القاهرة

عبد الحفيظ: أجاي يعود للقاهرة غداً

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجاي سيعود إلى القاهرة غدا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية مباريات الدور الأول.

وأنهى الأهلي مبارياته في الدور الأول متربعا على صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمم الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

وكان البدري قد منح اللاعبون راحة لمدة 8 أيام عقب المباراة على أن يعود الفريق للتدريبات عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجريرة.

وسيصل أجاي متأخرا عن الموعد المحدد بسبب ظروف الطيران لينضم اللاعب لتدريبات الأهلي عقب وصوله.