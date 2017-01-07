الأهلي يدرس خوض وديتين خلال توقف الدوري

مباراتين وديتين للأهلي قبل السوبر

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري وذلك لتجهيز اللاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويتوقف الدوري المصري خلال هذه الأيام لارتباط منتخب مصر بخوض بطولة أمم أفريقيا حيث سيستهل مشواره في البطولة في السابع عشر من الشهر الجاري بمواجهة منتخب مالي في المجموعة الرابعة.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي أحمد أيوب أكد على أن الجهاز الفني يفكر في خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري مشيرا إلى أن الجهاز الفني ينتظر عودة حسام البدري من كندا لتحديد طرفي المباراتين وتوقيتهما.

وأضاف أيوب بأن البدري وضع برنامج تدريبي للاعبين وذلك لتنفيذه حتى عودته من أجازته من كندا.