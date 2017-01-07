الأهلي يحدد بديل علي معلول

الأهلي يضع عينه على بديل معلول

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعينهم على كريم حافظ المحترف في صفوف لانس الفرنسي للتعاقد معه وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للتونسي علي معلول.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رغبة الظهير الأيسر التونسي للعودة إلى تونس مرة أخرى من باب الترجي التونسي بسبب ظروف أسرية.

كريم حافظ بديل معلول

وتقدم نادي الترجي التونسي بعرض قيمته مليون و700 الف جنيه إلى الأهلي للحصول على خدمات ملعول الذي يستعد للمشاركة مع نسور قرطاج في بطولة أمم أفريقيا بالجابون في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر بأن البدري طلب من لاعبي الأهلي المتواجدين في معسكر المنتخب المصري معرفة رأي كريم حافظ في الانضمام للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.