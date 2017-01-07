مدرب ستوك غاضب بسبب رمضان صبحي

مدرب ستوك يعبر عن غضبه من كوبر

عبر مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي عن غضبه بسبب رفض هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لطلبه بشأن اللاعب رمضان صبحي.

وأشار هيوز إلى أنه طلب بقاء رمضان صبحي مع ستوك لعدة أيام قبل انضمامه إلى منتخب مصر، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأضاف هيوز أن موعد كأس أمم أفريقيا يعد موعداً غير عادلاً، مشدداً على ان الأمر يؤدي إلى حرمان عديد الأندية من لاعبيها الأفارقة.

وأكمل المدير الفني لستوك حديثه بالتأكيد على أن فريقه سيحرم من جهود الثلاثي المصري رمضان صبحي، والإيفواري ويلفرد بوني، والسنغال مامي ضيوف.

واختتم هيوز حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون مواعيد جميع البطولات القارية في الصيف منعاً لإهدار مجهودات الفرق الإنجليزية في المسابقات المحلية.