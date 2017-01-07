لاعبو الأهلي تحت الاختبار!

الأهلي يختبر لاعبيه قبل المران

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي وضع لاعبي الفريق تحت الاختبار خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت مباشرة.

وسيقوم الجهاز الفني للأهلي بعمل قياسات وزن ودهون للاعبي الأهلي قبل انطلاق تدريب الفريق الذي يقام مساء اليوم السبت في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويأتي الاختبار من أجل الاطمئنان على اللاعبين بعد حصولهم على فترة راحة طويلة بدأت منذ نهاية مباراة القمة الماضية أمام الزمالك.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي للاطمئنان على اللاعبين وإلتزامهم بالبرامج الغذائية الموضوعة لهم في ظل حصولهم على فترة راحة طويلة من التدريبات.