جلسة عاجلة في الأهلي بدون البدري

أيوب يجتمع بجهاز الأهلي في غياب البدري

يعقد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني للفريق مساء اليوم السبت قبل عودة اللاعبين إلى تدريباتهم عقب انتهاء فترة الراحة.

ومن المقرر أن يعقد أيوب جلسته مع التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق، وسيد معوض، المدرب المساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى وباقي الجهاز الفني والطبي.

وسينقل أيوب خلال الجلسة تعليمات من حسام البدري المدير الفني للفريق الذي يتواجد في كندا خلال الفترة الحالية من اجل قضاء عطلته.

ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها مؤخراً.