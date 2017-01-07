صحيفة إيطالية تحمل بشرى سارة للاعب الزمالك

تورينو يستعد للتقدم بعرض جديد لمصطفى فتحي

يستعد نادي تورينو الإيطالي للتقدم بعرض جديد لمصطفى فتحي جناح نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه.

وكانت مفاوضات تورينو مع الزمالك قد تعثرت في الفترة الماضية بسبب رغبة الفريق الأبيض في الحصول على مليون يورو للاستغناء عن فتحي.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية على أن تورينو يستعد لتقديم عرض جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم مصطفى فتحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تورينو سيرفع المقابل المادي إلى 850 ألف يورو في عرضه الجديد للزمالك من أجل ضم مصطفى فتحي.

وكان تورينو قد تقدم بعرض للزمالك وصلت قيمته إلى 500 ألف يورو من أجل الموافقة على إعارة مصطفى فتحي في الشتاء الجاري.