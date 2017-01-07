مفاجأة سعودية لأحمد الشيخ

الوحدة السعودي يفكر في الشيخ

أكدت تقارير إعلامية سعودية على وجود رغبة لدى مسؤولي نادي الوحدة السعودي في ضم اللاعب أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي المعار إلى مصر المقاصة.

وأشارت التقارير إلى أن الوحدة يفكر في التعاقد مع الشيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.

ويلعب الشيخ في صفوف مصر المقاصة معاراً من الأهلي حتى نهاية الموسم، وهو ما سيتطلب عودته للفريق الأحمر ومن ثم الانتقال للوحدة إذا تم الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الوحدة سبق له وأن طلب التعاقد مع الثنائي مؤمن زكريا وصالح جمعة لاعبي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.