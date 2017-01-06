ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة وست هام ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي يسحق وست هام بخماسية نظيفة

حقق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على مضيفه وست هام بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في إطار مباريات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزهم كلا من يحي توريه في الدقيقة 33 وهافارد تووردفيت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 وادفيد سيلفا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني عزز سيرجيو أجويرو من تقدم السيتي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 50 واختتم جون ستونز أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 84 محرزا الهدف الخامس.

وبهذا الفوز تأهل السيتي لدور الـ32 من البطولة فيما ودع وست هام البطولة من الباب الكبير.