حارس الأهلي على أعتاب الانتقال للمقاولون العرب

مسعد عوض على أعتاب الانضمام للمقاولون العرب

أصبح مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من الانتقال لصفوف فريق المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يتمكن مسعد من المشاركة في أي مباراة مع الأهلي حيث يأتي في الترتيب الرابع خلف شريف إكراكي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

وكشف مصدر مقرب من الأهلي أن مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق وافق على رحيل الحارس وانتقاله للمقاولون العرب.

وأضاف المصدر أن الصفقة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة ليفتح الباب أمام الأهلي لاستبدال مكانه بضم لاعب جديد.