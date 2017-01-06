تعرف على قائمة ريال مدريد التي اختارها زيدان لمواجهة غرناطة

كريستيانو رونالدو يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه غرناطة غدا في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – روبن يانيز

خط الدفاع : كارفخال – فاران – ناتشو – مارسيلو – كوينتراو – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – بنزيمة – ماريانو – موراتا.