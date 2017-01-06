عاشور يعلق على عدم انضمامه لمنتخب مصر

عاشور: حزين لاستبعادي من المنتخب وأتمنى لهم التوفيق

أبدى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حزنه على عدم اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري له في قائمة الفراعنة التي تم استدعائها لتمثيل المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالجابون.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالجابون مرة أخرىبعد غياب دام ثلاث بطولات حيث يستهل مشواره في السابع عشر من الشهر الجاري بمواجهة منتخب مالي في المجموعة الرابعة من البطولة.

وخلال تواجده بقناة الأهلي قال عاشور “بالطبع أنا حزين للغاية لعدم انضمامي لقائمة منتخب مصر فأي لاعب يتمنى التواجد مع منتخب بلاده”.

وأضاف “أتمنى لهم التوفيق في هذه البطولة وأن ينجحوا في تحقيق اللقب بعد غيابهم عن البطولة في الثلاث بطولات الأخيرة”.