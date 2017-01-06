الأهلي يقترب من ترميم دفاعه بالتعاقد مع هذا اللاعب

أحمد سامي يوافق على الانتقال للأهلي

اقترب الأهلي من ترميم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي للتعاقد مع مدافع خلال الشهر الجاري بعدما منحه اتحاد الكرة فرصة كبيرة عقب منح جميع الأندية الحق في استبدال لاعبان.

وكشف مصدر مقرب من الأهلي أن اللاعب أبدى موافقته على الانضمام للأهلي وأن حلم أي لاعب اللعب فيه ، لكنه طالب بتخليصه من نادية الحالي مصر المقاصة.

وأضاف المصدر أن الأهلي سيبدء في التفاوض مع إدارة النادي الفيومي في الفترة المقبلة نظرا لرغبة البدري في الحصول على خدمات اللاعب المميز.