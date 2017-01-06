صور.. المنتخب يواصل تدريباته استعداداً لودية تونس

الفراعنة يواصلون الاستعداد لودية تونس

واصل منتخب مصر الاستعداد للمباراة المقبلة أمام منتخب تونس والمقرر إقامتها الأحد المقبل في المباراة الودية التي ستقام على ستاد القاهرة في إطار التحضير لبطولة أمم أفريقيا.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في بطولة أمم أفريقيا بالجابون في السابع عشر من الشهر الجاري بمواجهة منتخب مالي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة”.

وأدى لاعب المنتخب مرانهم اليوم على ستاد القاهرة حيث حرص كوبر على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران ثم استهله بالجري حول الملعب ثم بعض التدريبات الترفيهية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريبه غدا قبل مواجهة المنتخب التونسي والذي وصل مساء أمس إلى القاهرة لخوض المواجهة الأخيرة له قبل المشاركة هو الأخر في بطولة أمم أفريقيا.