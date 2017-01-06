محمد حلمي يكشف عن اللاعب الذي حاول التعاقد معه قبل أن ينضم للأهلي

حلمي: حاولت التوقيع مع عبد الله السعيد ورشحت ميدو جابر

كشف محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اللاعب الذي حاول التعاقد معه قبل أن ينضم للأهلي.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال حلمي “سعبت من أجل التعاقد مع عبدالله السعيد في عام 2008 ولكن لم يكتمل الأمر، هو أسلوب لعبه كان سيكون أفضل مع طريقة لعب الزمالك”.

وأضاف “عبدالله السعيد أخذ وقت طويل لكي ينسجم ويتأقلم مع طريقة لعب الأهلي ولذلك أسلوب الزمالك كان أفضل لطريقه لعبه”.

وتابع “ميدو جابر من اللاعبين الذين قمت بترشيحهم للانضمام للزمالك وكنت أتمنى التوقيع معه”.