مدرب الزمالك يكشف عن حقيقة غضبه من البدري في مباراة القمة

حلمي ينفي غضبه من البدري عقب فرحته مع الهدف الثاني للأهلي

كشف محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرو القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد مؤخرا حول غضبه من موقف حسام البدري بعد إحراز الأهلي لهدفه الثاني في شباك القلعة البيضاء.

وكان البدري قد اختفل مع جماهير الأهلي المتواجدة في مباراة القمة أمام الزمالك وذلك عقب تسجيل النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني للمارد الأحمر حيث تسبب هذا الاحتفال في غضب لاعبي الزمالك.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” نفى حلمي كل هه الأنباء وأكد على أنه يحترم البدري ولم يغضب منه على الإطلاق عقب احتفاله بالهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك.