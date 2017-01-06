4 أسباب تزيد من صعوبة لقاء مصر وغانا بكأس الأمم

هل تسمح مصر بعودة غانا للتتويج الأفريقي

تزداد صعوبة مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها في 25 يناير الجاري بمسابقة كأس امم أفريقيا 2017 التي تقام في الجابون.

كانت قرعة البطولة قد أوقعت مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مالي وأوغندا وغانا في البطولة التي تنطلق يوم 14 من الشهر الجاري.

ويأتي “الثأر” ليزيد من صعوبة المباراة في ظل نجاح مصر في الفوز على غانا في آخر مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وما يزيد من حدة الثأر بين الفريقين هو نجاح مصر في التتويج باللقب الأفريقي عام 2010 على حساب نظيره الغاني في أنجولا.

صعوبة المباراة ستزيد أيضاً في ظل رغبة غانا في الفوز بالبطولة الأفريقية بعد غياب طويل، حيث كانت فرصتهم الوحيدة في عام 2010 قبل أن تخطف مصر اللقب.

ويرجع آخر فوز لغانا بالبطولة الأفريقية لعام 1982، حيث فشل الفريق في التتويج باللقب على مدار 35 عام ماضي.

ومن جانبه أكدت أفرام جرانت المدير الفني لغانا على ضرورة تحقيق الفوز على مصر في البطولة الأفريقية من أجل إثبات قيمة الفريق، على حد قوله.

ويمتاز منتخب غانا بوجود مفاتيح لعب عديدة لديه، منها كريستيان إتسو وفرانك أتشيمبونج جناحي الفريق، بالإضافة إلى أندري أيو وشقيقه جوردان.

الأمر لا يتوقف على الرباعي المذكور فقط، بل يتواجد أسمواه جيان صاحب الخبرات الطويلة وقائد الفريق، إلى جانب توماس باريتي لاعب أتلتيكو مدريد.