عقبات بالجملة في طريق مصر بكأس أمم أفريقيا

مشوار مصر في كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون التي ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري، بعد أن أوقعته القرعة ضمن منتخبات المجموعة الرابعة.

وتعد أولى عقبات مصر في البطولة هي المجموعة القوية التي وقع فيها، والتي وضعت بجانبه منتخبي غانا ومالي، بالإضافة إلى أوغندا الفائز بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2016.

العقبة الأولى للفراعنة تكمن في كيفية عبور الدور الأول من المسابقة في مواجهة منافسيه الأقوياء، قبل أن تمتد إلى الأدوار التالية -في حال التأهل-.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية، فإنه سيكون على موعد مع مواجهة نارية أخرى، ستكون مع أحد منتخبات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتضم المجموعة الثالثة كلاً من كوت ديفوار والمغرب والكونغو الديموقراطية، وهو الثلاثي المرشح للتأهل إلى الدور التالي، في ظل صعوبة موقف توجو صاحبة المقعد الرابع بالمجموعة.

طريق مصر إلى الدور النهائي قد يكون أسهل محطاته هو الدور قبل النهائي، في حال إذا ألتقى مع أحد منتخبات المجموعة الأولى التي تضم الجابون وغينيا بيساو والكاميرون وبوركينا فاسو.

ويأتي الاحتمال السابق في حال احتلال المركز الأول في المجموعة خلال مباريات الدور الأول، إلا أن التواجد كوصيف للمجموعة سيجعل الأمر يزداد صعوبة.

احتلال مصر للمركز الثاني في الدور الأول يعني مواجهة منتخب من تونس والسنغال والجزائر أو زيمبابوي في الدور قبل النهائي، وهم الرباعي المكون للمجموعة الثانية.