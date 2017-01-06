حظر تونسي على معلول في مصر

منتخب تونس يفرض حظراً على معلول

فرض الجهاز الفني لمنتخب تونس حظراً على علي معلول ظهير الفريق ولاعب النادي الأهلي الذي يتواجد في القاهرة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي مصر وتونس يوم الأحد القادم في استاد القاهرة في مباراة ودية استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2018.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب تونس حديث معلول مع أي جهة إعلامية مصرية خلال مران الفريق الذي اقيم على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الجمعة.

ويخشى الجهاز الفني لمنتخب تونس وجود أسئلة لمعلول عن انتقاله المحتمل إلى الترجي في الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي لتشتيت تركيزه قبل البطولة الأفريقية.