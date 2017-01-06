الزمالك ينتصر على أهلي جدة.. ومرتضى يعلق: ” ده حق الغلابة!”

الزمالك يحصل على مستحقاته لدى أهلي جدة

حصل نادي الزمالك على مبلغ مالي قدره 41 ألف دولار هي فيمة غرامة التأخير الموقعة على نادي أهلي جدة ضمن قيمة انتقال محمد عبد الشافي للفريق السعودي.

ودخل مبلغ يقارب الـ800 ألف جنية مصري في خزينة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعدما سدد أهلي جدة نسبة 50% كغرامة في انتقال عبد الشافي للراقي.

وعلق مرتضى منصور على الأمر قائلاً: ” طالما نصر على الحق ونطالب به فإنه لن يضيع، حق الغلابة المتواجدين في نادي الزمالك لا يضيع “.

وكان أهلي جدة قد تأخر في دفع قيمة انتقال عبد الشافي إلى صفوفه مما أدى إلى وجود شكوى من الزمالك حيث حكم الفيفا للفريق الأبيض في تلك القضية.