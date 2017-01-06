صورة.. الفيفا يكشف عن شكل الجائزة الجديدة لأفضل لاعب في العالم

صورة.. من يحصد الجائزة الجديدة للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الجائزة الجديدة التي سيتم تسليمها للاعب المختار لجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2016.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 يوم الأثنين القادم في حفل يقام بمدينة زيورخ السويسرية.

ويتنافس كلاً من ليونيل ميسي لاعب برشلونة، كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وأنتوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد.

وجاء تصميم الفيفا للجائزة الجديدة بعد أن انفصلت بصورة رسمية عن الجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.