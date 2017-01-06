نكشف أسباب فشل انتقال مصطفى فتحي لتورينو

فشل مفاوضات انتقال مصطفى فتحي لتورينو

فشلت بصورة نهائية مفاوضات انتقال اللاعب مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك إلى صفوف فريق تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان تورينو قد تقدم بعرضاً لضم مصطفى فتحي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري مقابل 500 ألف يورو.

إلا أن الزمالك طلب الحصول على مليون يورو من أجل الاستغناء عن مصطفى فتحي، وهو ما أدى بدوره إلى اعتبار مسؤولي الفريق الإيطالي للأمر أنه مغالاة في المطالب المالية.

كما جاء انتقال اللاعب إياجو فالكي من صفوف روما إلى تورينو ليؤدي أيضاً إلى فشل انتقال مصطفى لتورينو، في ظل تواجد الأرجنتيني في نفس مركز اللاعب المصري.