استياء لاعب الزمالك من إدارة ناديه

مصطفى فتحي غاضب من الزمالك

ظهرت حالة من الغضب على اللاعب مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى فريق تورينو الإيطالي.

وكان تورينو قد أرسل عرضاً رسمياً إلى الزمالك من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بيناير الجاري.

وبعد تعثر المفاوضات، ظهرت حالة من الغضب على مصطفى فتحي، حيث يعتقد اللاعب أن العرض الحالي هو فرصته للإلتحاق بأحد الدوريات الاوروبية.

ويعد نادي تورينو من أكبر الأندية الإيطالية، حيث يعد الفريق الثاني في المدينة التي تحمل اسمه إلى جانب يوفينتوس صاحب الرقم القياسي بالفوز بالدوري المحلي.