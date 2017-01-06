مدافع المقاصة يعلن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

أحمد سامي يعلن حقيقة مفاوضات انتقاله للأهلي

أعلن أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة عن حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، في ظل تأكيد تقارير إعلامية على رغبة القلعة الحمراء في ضمه.

وأشار سامي إلى أنه لم يتلق أية إتصالات من جانب مسؤولي الأهلي في الفترة الحالية، مشدداً على أنه تلقى اتصالات سابقة من أحد مسؤولي الفريق.

وشدد سامي على أن المفاوضات مع الأهلي لم تتجدد في الفترة الحالية، مؤكداً على عدم علمه بشأن استمرار الأهلي في رغبته في ضمه من عدمه.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد سامي من أجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق في ظل المعاناة من الإصابات في الفترة الأخيرة.