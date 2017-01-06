عرض رسمي من الرائد السعودي للاعب الأهلي

عرض سعودي لصانع ألعاب الأهلي

تلقى اللاعب محمد جابر “ميدو” صانع ألعاب النادي الأهلي عرضاً رسمياً من فريق الرائد السعودي الذي يرغب في ضمه خلال شهر يناير الجاري.

وطلب الرائد ضم ميدو جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور فقط، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتنتظر إدارة الرائد رد إدارة الأهلي على العرض من أجل التفاوض حول القيمة الحالية التي ترغب القلعة الحمراء في تقاضيها من أجل إتمام الصفقة.

وكان أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي قد أكد في تصريحات سابقة على أن جميع صفقات الفريق تنتظر عودة حسام البدري من أجازته في كندا.