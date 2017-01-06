الأهلي يستعيد أنطوي والشعلالي وعبد الحفيظ غدًا

أنطوي يتوقف عن التمرد ويعود اليوم الى القاهرة

قرر الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العودة إلى القاهرة اليوم الجمعة للانتظام في تدريبات الأهلي.

وكان أنطوي قد غادر القاهرة قبل مباراة القمة متجهًا إلى بلاده دون إذن الجهاز الفني للفريق مما عرضه لعقوبات شديدة قد تصل إلى 400 ألف جنيه.

ويستعد أنطوي للظهور مرة أخرى في المران الأول للأهلي غدًا السبت بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق.

ومنح حسام البدري المدير الفني للفريق راحة سلبية لمدة 8 أيام عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين في ختام مباريات الدور الأول من الدوري والتي تنتهي اليوم على أن يعود الفريق للمران بداية من يوم الغد.

ومن المقرر أيضًا أن يعود التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق من تونس اليوم الجمعة على أن يقود المران البدني للفريق غدًا السبت.

وأخيرًا يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الأراضي السعودية عصر اليوم الجمعة بعدما توجه إلى هناك لأداء العمرة.