مؤمن زكريا يعلق على فوزه بجائزة هداف الأهلي للعام الثاني على التوالي

مؤمن زكريا: أتمنى التتويج بدوري الأبطال مع الأهلي والتأهل لكأس العالم

أعرب مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة لحصله على لقب هداف الأهلي للعام الثاني على التوالي.

وأشار مؤمن زكريا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن كرة القدم لعبة جماعية وأن تسجيل الأهداف يعد بمساعدة زملائه الذين يسهلون عليه كثيرًا تسجيل الأهداف.

وأوضح لاعب الأهلي أنه لولا مساعدة زملائه وثقة الجهاز الفني في قدراته لما كان قد نجح في تسجيل الأهداف والحصول على لقب الهداف للعام الثاني على التوالي.

وشدد زكريا على أن الجميع لا ينظر إلى ألقاب فردية ولكن هدفه الأساسي هو التتويج بالبطولات بشكل كبير والتي منها بطولة السوبر المقبلة أمام الزمالك في أول مباراة بعد توقف الدوري بسبب بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف لاعب وسط الأهلي على أن الهدف الرئيسي للقلعة الحمراء هذا الموسم الفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية بجانب الفوز بالدوري حيث أنها البطولة المفضلة لجماهير الأهلي.