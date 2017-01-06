أجايي يغيب عن مران الأهلي يومين بعد مكالمة مع عبد الحفيظ

الطيران يؤخر انضمام أجايي لتدريبات الأهلي

تأكد غياب النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق يومي السبت والأحد المقبلين.

وكان من المفترض أن يعود اللاعب إلى القاهرة اليوم للانتظام في تدريبات الأهلي المقرر أن تنطلق غدًا السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة القمة.

ومنح حسام البدري المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة 8 أيام بعد الفوز على الزمالك في نهاية مباريات الدور الأول بسبب توقف الدوري 40 يوم لارتباط المنتخب ببطولة أمم إفريقيا.

وأجرى اللاعب اتصال هاتفي بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء واعتذر له على عدم الوصول إلى القاهرة اليوم وأنه سيعود يوم الأحد المقبل بسبب ظروف الطيران.

وبات من المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الأهلي لبداية مبارياته في الدور الثاني بمواجهة الزمالك في الإمارات في مباراة تحديد بطل السوبر المصري.