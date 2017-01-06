فيديو.. مروان محسن: البدري أعادني للحياة

مروان محسن يتغنى في البدري

أعرب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى.

وأكد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية أنه كان يركز الفترة الماضية من أجل العودة إلى المنتخب والتألق مع الأهلي والعودة للتشكيل الأساسي خاصة بعد فتر غياب طويلة بسبب الإصابة.

ووجه مهاجم القلعة الحمراء الشكر لحسام البدري المدير الفني للفريق على ثقته فيه ومنحه الفرصة والتأكيد على قدراته العالية الأمر الذي ساعده على العودة لمستواه الفني والبدني والتشكيل الأساسي ومنه للمنتخب الوطني.

وأبدى مروان محسن تمنياته بإسعاد الجماهير المصرية والعودة بلقب أمم إفريقيا إلى مصر خاصة وأن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

يذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة الإفريقية المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري في المجموعة الرابعة التي تضم معه غانا ومالي وأوغندا.