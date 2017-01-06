الوحدة السعودي يصر على ضم لاعب من الأهلي في يناير

الوحدة يطلب ميدو جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية

شهدت الساعات القليلة الماضية وصول عرض رسمي من جانب إدارة نادي الوحدة السعودي لمسئولي النادي الأهلي للحصول على خدمات لاعبه ميدو جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلبت إدارة الوحدة ومديره الفني عادل عبد الرحمن الحصول على خدمات لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويطمع الوحدة في موافقة إدارة الأهلي خاصة في ظل عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي في مبارياته في الدوري.

ومن جانبه قرر مجلس إدارة الأهلي عرض الامر على حسام البدري المدير الفني للفريق لحسم موقف اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو استمراره مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي تعاقد مع ميدو جابر في صفقة عالية للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل بداية الموسم قادمًا من مصر المقاصة إلا أن اللاعب لم يشارك بشكل أساسي ولم يصل إلى المستوى المعروف عنه مع المقاصة بعد.

يذكر أن الوحدة كان قد سبق وأن طلب التعاقد مع صالح جمعة ومؤمن زكريا لاعبي الأهلي إلا ان الإدارة قد أعلنت رفضها بسبب تمسك البدري بهما.