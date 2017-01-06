فيديو.. مرتضى منصور يكشف موقفه من عودة نظام الاستبدال

مرتضى منصور يرفض عودة الاستبدال في يناير

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه الأخير من قرار اتحاد الكرة أمس الخميس بعودة نظام الاستبدال في يناير الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في بداية الأمر نظام عودة الاستبدال قبل أن يوافق عليه أمس الخميس خلال اجتماعه وأعلن عودة الاستبدال مرة أخرى.

ومن جانبه أكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة أون سبورت أنه يرفض فكرة عودة نظام الاستبدال بأي شكل من الأشكال.

وشدد رئيس الزمالك على أنه يجب أن تكتمل المسابقة بالشروط التي وضعت بها في بداية الموسم والتي تنص على إلغاء نظام الاستبدال.

وأوضح منصور أنه يرفض القرار على الرغم من أنه في مصلحة الزمالك خاصة وأن فريقه يعاني من العديد من الإصابات والغيابات.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أنه سيعقد اجتماع مع إدارة الزمالك لمناقشة الأمر واتخاذ اللازم بخصوص الأمر بعد رأي المجلس.