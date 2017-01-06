صورة.. تعرف على تشكيل الأفضل في أفريقيا لعام 2016

محرز وأوبامينانج وماني يقودون هجوم التشكيل الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تشكيل الأفضل في قارة أفريقيا 2016 وذلك على هامش حفل الجوائز الذي أقامه مساء أمس.

ولم يضم التشكيل أي لاعب مصري ولكنه شهد تواجد لاعبان عربيان هما التونسي أيمن عبد النور لاعب فالنسيا الإسباني والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : دينيس أون يانجو “صن داونز”

خط الدفاع : سيرجي أورير “باريس سان جيرمان” – إيريك بيلي “مانشستر يونايتد” – أيمن عبد النور “فالنسيا” – جويس لوماليسا “فيتا كلوب”.

خط الوسط : رانفورد كالابا “مازيمبي” – خاما بيليات وكيجان دولي “صن داونز”.

خط الهجوم : رياض محرز “ليستر سيتي” – بيير إيمريك أوباميانج “بوروسيا دورتموند” – ساديو ماني “ليفربول”.