ماذا قال إنريكي بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا؟

إنريكي:المباراة كانت معقدة ولا نستحق الخسارة؟

أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أسفه الشديد عقب الخسارة التي تلقاها فريقه أمس أمام مضيفه أتلتيك بلباو في ذهاب دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا رافضا إلقاء اللوم على حكم المباراة الذي حرم البارشا من ركلة جزاء صحيحة”.

وفي تصريح للمدرب الإسباني قال “المباراة كانت معقدة للغاية وشباك فريقنا تلقيت هدفين في الشوط الأول وهدف ميسي منحنا الأوكسجين ولكننا خسرنا”.

وأضاف “أعتقد بأننا نستحق التعادل في هذه المباراة ولكن الفريق واجه سوء توفيق كبير خلال اللقاء”.

وأتم حديثه “‏الشوط الأول انتهى ونحن منزعجين جدا من قرارات الحكم، لكن أعلم أن وظيفته صعبه لذلك لا أوجه له النقد”.