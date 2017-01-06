مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا على كوبر

مرتضى منصور: اختيارات كوبر بها مجاملات

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بسبب اختياراته للاعبين الذين سيشاركون في بطولة أمم أفريقيا مشيرا إلى أنها قامت على أساس مجاملة وليست على مبدء الكفاءة والأفضل.

وكان كوبر قد أعلن الأربعاء الماضي قائمة تضم 23 لاعبا اختارهم لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الأنوار” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبوت” قال رئيس الزمالك “أساس كوبر في الاختيارات كان على مبدء المجاملة فلم يختار اللاعبين على أساس الكفاءة الفنية”.

وأضاف “‏اعترض على اختيارات كوبر، يوجد بها بعض المجاملات، وقام باختيار 7 من الأهلي ومثلهم من الزمالك وهذا لايصح”.

وأتم حديثه “‏كان يجب ضم مؤمن زكريا، وليد سليمان، الونش، دونجا، باسم مرسي، حسام غالي بدلا من عمرو وردة، حجازي، مروان محسن”.