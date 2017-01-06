رسمياً..رياض محرز أفضل لاعب أفريقي في 2016

الكاف بعلن عن أفضل لاعب أفريقي في 2016

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ، عن جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2016 منذ لحظات بشكل رسمي .

وتوج الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجلزيي بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2016، في الحفل الذي أقيم بمدينة أبوجا النيجيرية .

محرز يتفوق على أوباميانج وماني في جائزة الأفضل في أفريقيا

وتفوق محرز على كل من، الجابوني أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان محرز،قد توج بجائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، للمرة الأولى في تاريخه.