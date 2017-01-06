ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة

برشلونة يسقط في فخ الهزيمة أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة امامنظيره فريق أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا والتي أقيمت على ملعب سان ماميس .

وتقدم فريق أتليتك بلباو بهدفين متتاليين في الشوط الأول في الدقيقتين 25 – و 28، لينتهي الشوط بتقدم بلباو 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، قلل الأرجنتيني ميسي النتيجة وأحرز الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز بلباو 2 – 1 .

وشهدت المباراة حالتي طرد من فريق أتليتك بلباو، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمرا في وجه ثنائي الفريق الباسكي راؤول جارسيا وايتوراسبي .

برشلونة يعود بهزيمة من ملعب بلباو ويؤجل الحسم للقاء العودة

وتأجل حسم الفريق المتأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام يوم الأربعاء 11 يناير المقبل في الكامب نو .