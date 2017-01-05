الكاف يهدد مصر بالطرد من بطولة أفريقيا في هذه الحالة

منتخب مصر في خطر قبل انطلاقة البطولة الأفريقية

باب المنتخب المصري الأول مهدداً بالإقصاد من بطولة كأس الأمم الأفريقياة 2017 المقررة إنطلاقها في الجابون منتصف الشهر الجاري .

وهدد الكاف بتوقيع عقوبات صارمة على المنتخب المصري، حال إذاعة أي قناة مصرية فعاليات البطولة الأفريقية المقبلة ومخالفة اللوائح .

وأكد الكاف أن الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكافة الإلتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق .

عقوبات صارمة في إنتظار منتخب الفراعنة حال نقل مباريات بطولة أفريقيا

وأوضح إنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة سيتم إصدار قرار فوري بإقصاء الفراعنة من البطولة، والاستبعاد من التواجد في النسخة المقبلة عام 2019،بالإضافة لعقوبات أخرى .

وكان بعض الأنباء قد تحدثت عن أحقية القنوات المصرية والتليفزيون المصري في إذاعة مباريات البطولة الأفريقية، بعد إعلان جهاز حماية المستهلك عدم قانونية بيع الكاف لحقوق البث التليفزيوني لبطولات للشركة الفرنسية .