نجم الأهلي يرفض الرحيل خلال انتقالات الشتاء

مدافع الأهلي يتمسك بالبقاء حتى نهاية الموسم

تمسك اللاعب باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالإستمرار في صفوف الفريق لنهاية وعدم الرحيل .

ورفض مدافع الأهلي باسم علي الرحيل عن صفوف الفريق رغم العروض العديدة التي تلقاها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية .

باسم علي يرفض عروض الرحيل عن الأهلي

وأخبر مدافع المارد الأحمر وكلاء اللاعبين برفضه جميع العروض للرحيل، حيث أنه مستمر مع الأهلي نهاية الموسم، خاصة في ظل نية الجهاز الفني قيده في القائمة الأفريقية .

وتلقى باسم علي عدة عروض من أندية الدوري الممتاز أبرزهم المقاولون العرب وسموحة وبتروجيت .