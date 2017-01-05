الزمالك يغري باسم مرسي براتب سنوي كبير للتجديد

الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد باسم مرسي

يسابق مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الزمن من أجل تجديد عقد مهاجم الفريق وهدافه باسم مرسي .

وينتهي عقد باسم مرسي الحالي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب حالياً التوقيع لأي نادي أخر خلال انتقالات الشتاء .

4 مليون جنيه راتب سنوي لباسم مرسي في الزمالك

وأكد مصدر في الزمالك أن النادي يجهز راتباً سنوياً كبيراً لباسم مرسي ، حيث سيحصل على 4 مليون جنيه في الموسم، تصبح 3 مليون و200 ألف بعد خصم الضرائب .

ونجح مسئولو الأبيض في توفير مقدم العقد للاعب والبالغ مليون و600 ألف جنيه عن طريقة عائد الإشتراكات من أعضاء الجمعية العمومية بعد فتح باب سداد قيمة العضوية للعام الجديد .