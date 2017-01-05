الأهلي يعلن عن أولى صفقاته خلال ساعات

الأهلي يستعد لحسم صفقة حمودي

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي للتحرك من اجل حسم صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب فريق الباطن السعودي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويضع مسئولو المارد الأحمر الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع أحمد حمودي والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعودة نظام الإستبدال .

واتفق مسئولو الأحمر مع اللاعب على تخليص نفسه من فريق الباطن وإنهاء عقده معهم دون تحميل إدارة الأهلي أي أعباء مالية، حيث سيتحمل النادي قيمة عقد اللاعب فقط .

الأهلي ينتظر إشارة البدري لضم حمودي

وتنتظر الإدارة الحمراء الضوء الأخضر من حسام البدري وتحديد الذي سيتم استبداله بحمودي خلال انتقالات الشتوية .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اليوم عودة نظام الإستبدال، حيث منح كل نادي حق استبدال لاعبين فقط وثالث أجنبي بلاعب محلي .