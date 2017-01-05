نجم جديد من الأهلي مطلوب في الوحدة السعودي

الوحدة السعودي يوجه أنظاره نحو صانع ألعاب الأهلي

وجه نادي الوحدة السعودي أنظاره نحو التعاقد مع نجم جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويرغب نادي الوحدة في التعاقد مع اللاعب ميدو جابر لاعب خط وسط النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

الوحدة يطلب استعارة ميدو جابر

وفتح مسئولو الفريق السعودي باب المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء من أجل ضم اللاعب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم .

وكان الوحدة يرغب في ضم صالح جمعة ومؤمن زكريا من الأهلي، ولكن حسام البدري رفض رحيل الثنائي .