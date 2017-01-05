الأهلي يستقر على خليفة علي معلول

الأهلي يتحرك لضم بديل معلول
بدأ النادي الأهلي يجهز البدائل في مركز الظهير الأيسر تحسباً لرحيل المدافع الدولي التونسي علي معلول عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
ودخل علي معلول في قائمة اهتمامات عدد من الأندية العربية الأوروبية، أبرزهم الترجي التونسي وسبورتينج لشوبنة وبنفيكا البرتغاليين .
أيمن أشرف مطلوب في الاهلي
ووجه الأهلي أنظاره نحو التعاقد مع لاعبه السابق أيمن أشرف الظهير الأيسر لنادي سموحة والذي تألق بشدة مع الفريق السكندري في الموسم الماضي .
ويستعد مسئولو الأحمر لجس نبث اللاعب بشأن العودة من جديد لإرتداء القميص الأحمر حال رحيل علي معلول عن قلعة الجزيرة .
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