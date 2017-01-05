نجم الأهلي يمنح قبلة الحياة لحمادة طلبة في المنتخب

حجازي يمنح طلبة الأمل في المشاركة بأمم أفريقيا

منحت إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبلة الحياة لحمادة طلبة مدافع النادي المصري للانضمام لقائمة المنتخب في أمم أفريقيا رغم استبعاده رسمياً .

وكان هكتور كوبر قد استبعد حمادة طلبة من قائمة الـ23 للمنتخب إلى جانب كل من أحمد جمعة ومحمد إبراهيم ومحمد عواد .

كوبر يستقر على سفر حمادة طلبة للجابون مع المنتخب

واستقر كوبر على اصطحاب حمادة طلبة مع المنتخب إلى الجابون رغم عدم قيده في القائمة، تحسباً لعدم تعافي احمد حجازي من الإصابة وصعوبة مشاركته في المباريات .

ويعاني أحمد حجازي من إصابة بشد في العضلة الخلفية ، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في معسكر المنتخب حالياً .