الزمالك يحارب الأهلي على شيمس بيكلي

الزمالك ينضم لسباق شيمس بيكلي

أشعل نادي الزمالك الصراع على التعاقد مع المهاجم الأثيوبي شيمس بيكلي نجم نادي بتروجيت خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ودخل الزمالك بقوة في سباق التعاقد مع مهاجم بتروجيت شيمس بيكلي لتعزيز خط هجوم الفارس الأبيض خلال شهر يناير الجاري .

شيمس بيكلي مطلوب في الزمالك

ويسعى مسئولو الأبيض للتعاقد مع مهاجم أفريقي في خط الهجوم وتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا .

وكانت مفاوضات الأهلي مع بتروجيت قد وصلت لطريق مسدود في ظل طلب النادي البترولي الحصول على 20 مليون جنيه .